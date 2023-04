Beppe Zagami: "Io estraneo ai fatti, non ho partecipato alla raccolta delle firme"

Venerdì, a caldo, non aveva voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Oggi, a poche ore, dall'uscita della notizia della chiusura delle indagine sulle firme ritenute false dagli inquirenti, per la candidatura alla presidenza dell'Aci Vco, Giuseppe Zagami torna a parlare.



"Con riferimento alla notizia apparsa sui giornali di presunte irregolarità inerenti le procedure correlate all’elezione degli organi della AC del VCO, in qualità di Presidente della AC VCO sento il dovere di rispondere e dichiaro di essere estraneo ai fatti indicati, non avendo in alcun modo partecipato alla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature" le parole di Zagami.



"Ciò premesso e dato il rilievo dell’oggetto dell’indagine, ho dato mandato ai legali per la mia immediata disponibilità e la piena collaborazione con le autorità inquirenti, al fine di accertare quanto avvenuto nel corso dell’iter di presentazione delle candidature ed individuare le eventuali irregolarità ed inerenti responsabilità" conclude la nota inviata dall'attuale presidente dell'Aci Vco.