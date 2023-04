L'Asl Vco a caccia di medici, 15 giorni per trovarne 57

L'Asl Vco cerca 57 medici entro 15 giorni. L'Azienda sanitaria di via Mazzini ha emesso un pubblico avviso di ricerca per 57 medici specializzati. Pediatri, ginecologi, anestesisti, urologi, ortopedici, internisti, radiologi, neurologi e psichiatri.

Chi accetterà ed invierà il suo Cv e parteciperà alla selezione stipulerà un contratto di lavoro autonomo. I medici dovranno avere una partita IVA e le assicurazioni professionali saranno a loro carico.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno : 26 aprile. Una corsa contro il tempo quindi, per cercare professionisti che vadano a coprire turini sia al Castelli, sia al San Biagio. Attualmente gran parte dei turni sono coperti da medici forniti dalle società e dalle cooperative di gettonisti.

Requisiti

Laurea in Medicina e Chirurgia; Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi; Diploma di specializzazione nella disciplina per la quale viene presentata la domanda (o in disciplina equipollente o affine).

Compenso

Euro 60,00/h lorde omnicomprensive per le ore di presenza effettiva; Euro 3,75/h lorde omnicomprensive per le ore di pronta disponibilità; Euro 60,00/h lorde omnicomprensive per la chiamata in turno di pronta disponibilità.

Ecco l'elenco completo dei medici ricercati che saranno contrattualizzati per i prossimi 12 mesi.

n. 10 medici specializzati in Pediatria

per complessive 15.000 ore di presenza annue

per complessive 6.523 ore in Pronta Disponibilità per trasporti

n. 8 medici specializzati in Ginecologia e Ostetricia

per complessive 12.000 ore di presenza annue

per complessive 8.736 ore in Pronta Disponibilità

n. 3 medici specializzati in Anestesia e Rianimazione

per complessive 4.440 ore di presenza annue

n. 4 medici specializzati in Urologia

per complessive 6.000 ore di presenza annue

per complessive 9.000 ore in Pronta Disponibilità

n. 4 medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia per SOC Domodossola

per complessive 6.000 ore di presenza annue

per complessive 6.429 ore in Pronta Disponibilità

n. 3 medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia per SOC Verbania

per complessive 4.500 ore di presenza annue

per complessive 4.821 ore in Pronta Disponibilità

n. 5 medici specializzati in Medicina Interna per SOC Domodossola

per complessive 7.500 ore di presenza annue

per complessive 4.335 ore in Pronta Disponibilità

n. 6 medici specializzati in Medicina Interna o in Malattie Infettive per le SOC Medicina Interna VB e Malattie Infettive

per complessive 9.000 ore di presenza annue

per complessive 3.468 ore in Pronta Disponibilità

n. 7 medici specializzati in Radiodiagnostica

per complessive 9.940 ore di presenza annue

per complessive 4.704 ore in Pronta Disponibilità

n. 3 medici specializzati in Neurologia

per complessive 4.500 ore di presenza annue

per complessive 2.250 ore in Pronta Disponibilità

n. 4 medici specializzati in Psichiatria per SPDC

per complessive 6.000 ore di presenza annue

per complessive 4.392 ore in Pronta Disponibilità