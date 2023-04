"Dall'Asl cifre offensive per gli specialisti. Il faraonico progetto per assumere 57 medici fallirà"

“Tre euro e settantacinque centesimi l'ora per la pronta disponibilità è una cifra offensiva per un medico specialista!”. Pantaleo Ametrano, responsabile della dirigenza sanitaria della segreteria della Uil Funzione Pubblica del Vco, commenta il bando emesso dall'Asl per la ricerca di 57 medici in quindici giorni.



“Vogliamo confermare lo sciopero generale il 24 aprile 2023 di tutto il personale della dirigenza sanitaria, del comparto, della specialistica ambulatoriale interna e dei medici di medicina generale dell’Asl del Vco” sottolinea Ametrano. “Contro questa direzione generale che continua a penalizzare i dipendenti, ma non disdegna annunci mirabolanti di assunzioni di medici, che non avverranno mai. Non tocca essere il mago Otelma per capire che con la delibera 292 del 7 aprile 2023 non sarà trovato nessun medico con le condizioni economiche proposte”.

“L'Asl da molti mesi e fino al 30 aprile 2023, almeno dice, ma non ci crediamo, retribuirà i gettonisti con somme che arrivano fino a 180 euro/ora in presenza e fino a 100 euro/ora per le pronte disponibilità, mentre i 57 medici specialisti, che “sogna” di assumere in libera professione pretende di pagarli 60/euro ora in presenza e 3,75 euro/ora (avete capito bene solo tre,75 euro all’ora) per la pronta disponibilità, quando ad alcuni dipendenti, ma non a tutti, chissà perché, li retribuisce, in alcuni casi con 41,66 euro/ora (per maggiori dettagli vedi delibera n. 267 del 30/03/2023)” continua il referente della Uil.

“Quando questo faraonico progetto di assumere 57 medici specialisti a queste “misere” condizioni fallirà, perché e’ sicuro succederà, cosa si inventerà questa direzione generale dal 'multiforme ingegno'?” conclude il sindacalista.