Sagra della Patata: al via la semina per ottenere gli gnocchi perfetti

Anche quest'anno l'intera produzione di patate per la Sagra della Patata di Montecrestese è stata affidata a Manuela Romano, titolare dell'azienda agricola Vivai di Cuzzago, che in questi giorni si sta provvedendo alla semina. “Così -segnalano gli organizzatori del partecipatissimo evento ossolano- la raccolta potrà essere effettuata quasi 30 giorni prima del loro impiego gastronomico. Le patate hanno infatti bisogno di rimanere almeno 90 giorni nel terreno in modo che si asciughino e siano così nelle migliori condizioni per la preparazione dei gnocchi. Per questa 29ma edizione, con la collaborazione di Moto Club Domo70 e della Lilt, cercheremo di proporre una Sagra ancora più completa. Con gastronomia, sport e solidarietà. E siamo al lavoro per un evento culturale unico nel suo genere”