Sette nuovi vigili del fuoco volontari nel Vco

Con la prova d'esame sostenuta la scorsa domenica, 16 aprile, presso la sede del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, si è concluso il corso di formazione iniziale per vigili del fuoco volontari - Edizione 2023.

Sette giovani provenienti dalla nostra provincia hanno portato a termine con esito positivo il percorso formativo di base per diventare vigili del fuoco volontari, iniziato nel mese di febbraio, e che consentirà loro di entrare a fare parte dell'organico dei distaccamenti volontari della provincia.

Durante il periodo di formazione professionale, durato complessivamente 80 ore, sono stati affrontati argomenti teorici in aula e addestramenti al castello di manovra e in ambiente esterno. Ampio spazio è stato dedicato al materiale tecnico e ai mezzi antincendio in dotazione al Corpo Nazionale, ma soprattutto alle tipologie e caratteristiche degli interventi di soccorso tecnico urgente. Le uscite in ambiente esterno sul territorio provinciale hanno permesso agli allievi di conoscere le principali tecniche di abbattimento in sicurezza di alberi e l’utilizzo delle tecniche di ricerca di una persona dispersa mediante l’utilizzo di GPS.

Impostare e trasmettere il valore della piena e consapevole sicurezza in tutti gli scenari operativi è la prerogativa che caratterizza i percorsi formativi per vigili del fuoco ad ogni livello. Un ringraziamento particolare è rivolto all’istruttore professionale del Comando CR Pierpaolo Riva che, prossimo alla pensione, ha dimostrato ancora una volta le sue capacità di trasmettere le competenze acquisite nei suoi 30 anni di servizio come vigile del fuoco con professionalità e serietà.