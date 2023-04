Ancora lamentele per l'immondizia tra via Sempione e via Valdrè

‘’Ho letto che dovremo attendere che sistemino l’area Sisma per poter avere una soluzione al problema dell’immondizia tra via Valdrè e via Sempione. Intanto però la situazione peggiora e lo spettacolo non è dei migliori per chi passa di lì’’.

La lamentela è di un villadossolese che abita vicino all’incrocio tra le due strade, zona dove da tempo è stato ricavato un angolo per la raccolta rifiuti. La realtà è che oltre ai bidoni utilizzati da molte persone civili, ci sono poi rifiuti abbandonati da altri che non si preoccupano di mantenere la zona pulita. E tutto viene abbandonato sul marciapiede….