Lo Studio Immobiliare VCO Domo retrocede in Serie D

Niente da fare, lo Studio Immobiliare VCO Domo esce sconfitto dalla partita di domenica in casa contro Vercelli e retrocede matematicamente in Serie D. Prima del match si poteva ancora sperare in un piccolo miracolo, anche se le probabilità di salvezza erano veramente ridotte ad un lumicino e dipendevano da una serie di circostanze favorevoli, ma la sconfitta ha inevitabilmente decretato la retrocessione con una giornata di anticipo.

Domodossola, nonostante le solite assenze e la tensione dovuta alla posta in palio, ha provato con tutte le sue energie a vincere la partita contro un avversario, Vercelli, che ad inizio anno era una delle maggiori accreditate alla vittoria del campionato insieme a Biella.

Purtroppo i ragazzi di De Vito partono nel primo set con il freno a mano tirato e, nonostante le due squadre procedano punto a punto fino al 12 pari, gli ospiti prendono poi un distacco considerevole (15 a 22) sfruttando i soliti errori dei padroni di casa e la poca incisività in attacco. Sul finale di set coach De Vito prova ad inserire Putrino per dare maggiore efficienza al cambio palla. Il gap è però ormai troppo ampio e il parziale finisce 18 a 25.

Si cambia campo con Domo che parte più aggressivo. Putrino e De Vito mantengono buone percentuali in attacco e le squadre procedono così punto a punto. Domo però commette ancora troppi errori, soprattutto dal servizio. Anche la ricezione inizia ad essere meno precisa e Vercelli, formazione espertissima, non può che approfittarne. Nel finale gli ospiti non sbagliano più nulla e chiudono 20 a 25.

Nel terzo set è nuovamente Vercelli a partire avanti. Domo è ormai con le spalle al muro, ma rimane comunque in gara, anche se distaccato di 4/5 lunghezze. A metà del set sale in cattedra Traversi che, con una serie di muri, fa riavvicinare la propria squadra agli ospiti fino al – 2. Sul 20 a 22 alcune difese spettacolari permettono allo Studio Immobiliare VCO di ribaltare la situazione fino al 23 a 22 tra l’entusiasmo del numerosissimo pubblico. I domesi avrebbero sia la palla per il 24 a 22, sia la palla per il 25 a 23, ma Vercelli è più cinico e riesce con freddezza a difendere e contrattaccare. Sul finale, due ricezioni poco precise, regalano la vittoria a Vercelli, 24 a 26.

Un finale di partita che è un po’ la sintesi perfetta di questa stagione: Domo c’è, combatte e gioca alla pari, ma alla fine, per un’inerzia perde e torna a casa a mani asciutte.

La sconfitta di domenica, come già detto, condanna Domo alla retrocessione. Purtroppo, la stagione non è andata come tutti avrebbero auspicato, anche a causa della tanta sfortuna che mai come quest’anno ha condizionato negativamente il cammino dei blue. Lo sport è anche questo e bisogna accettarlo. Si ripartirà quindi nella stagione 23/24 con la stessa voglia di dare il massimo e di tornare più competitivi che mai, con una rosa giovane dal futuro molto interessante (domenica erano infatti presenti: Maiello 2006, Putrino 2006, Saclusa 2006, Sirocchi 2006, Varetta 2007, oltre a Boschi 2001, De Grandis 2002, Turci D. 2000).

Quasi commuovente infine il sostegno del pubblico domese che, nonostante le difficoltà della squadra, non ha mai smesso di riempire il palazzetto e di fare sentire il proprio supporto. Nell’ultimo biennio la pallavolo maschile è diventata lo sport dal maggior seguito in Ossola e di questo la società non può che essere grata ai tifosi.