Borghi lascia il Pd e passa a Italia Viva

Clamoroso ma forse non inatteso: il parlamentare vogognese Enrico Borghi, eletto al Senato con il Pd e membro del Copasir, ha annunciato in un’intervista a Repubblica che lascerà il partito. Borghi torna con Matteo Renzi, di cui era stato sostenitore quando il parlamentare toscano aveva preso in mano il partito tagliando fuori Enrico Letta.

L’adesione a Italia Viva di Matteo Renzi nasce, secondo Borghi, da «un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e distinto da questo Pd che è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga».

Aderirà dunque a Italia Viva di Matteo Renzi. Perché crede «in un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e distinto da questo Pd». E perché «dobbiamo impedire a Giorgia Meloni di lanciare un’Opa sui moderati italiani». Per Borghi la neo segretaria Elly Schlein «sostiene la narrazione di una politica anticapitalista e pauperista, ma ricordo che il sistema in cui viviamo, quello occidentale, è l’unico che mette insieme democrazia, politica sociale e diritti».

Borghi probabilmente si sentiva ormai stretto in un Pd che va sempre più verso sinistra, con una nuova segretaria Elly Schelin, che sta cambiando anche la classe politica all’interno del partito, tagliando fuori buona parte della vecchia guardia.

Un salto dell’ostacolo che arriva il giorno dopo la festa della Liberazione che ha visto Borghi presente alla manifestazione di Domodossola. Inoltre la presenza di Borghi era data certa solo giorni fa alla conferenza stampa indetta domani dal Pd per parlare dello stato della sanità del Vco, Conferenza che lo avrebbe visto presente con altri esponenti del Pd locali e regionali.