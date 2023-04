La Juve Domo perde 3 a 2 in casa contro il Valduggia. Granata in vantaggio al 36' con la rete di Ferrera. Prima della fine del primo tempo arriva la rete del momentaneo pareggio degli ospiti. Nella ripresa, Domo ancora in vantaggio con Garbagni. Il Valduggia pareggia al 34' e due minuti dopo trova la rete della vittoria finale.



Il Piedimulera in 10 trova un punto prezioso contro la Dufour Varallo.