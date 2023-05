La Pro Vigezzo è salva. Pari 2-2 con il Crodo

Ad una giornata dal termine la squadra vigezzina ha raggiunto la salvezza in seconda categoria. Il punto contro il Crodo (già sicuro della vittoria del campionato) ha sancito la matematica, anche in virtù dei risultati delle altre che si sono condannate da sole. Saranno infatti Branzak United e Rmantin, entrambe sconfitte nelle ultime sfide decisive, a sfidarsi per lo spareggio salvezza.

Ma veniamo alla cronaca della penultima partita; contro il Crodo è stata una sfida ricca di gol.I padroni di casa passano in vantaggio su calcio di punizione: pallone in area ed anticipo in gol. La Pro pareggia con Rolandi di testa.Nella ripresa i padroni di casa iniziano in avanti ma senza creare grossi pericoli. Passano però su rigore. Sul 2-1 i rossoblu reagiscono, ma le idee sono un po’ confuse, specie sull’ultimo passaggio. Arriva comunque il pari su azione d’angolo; con Tadina: 2-2.La partita rimane viva, ma il risultato non cambia più. A fine incontro tutti soddisfatti, il Crodo festeggia in casa propria la promozione in prima e la Pro la meritata salvezza.