Virtus Villa, settima vittoria di fila e secondo posto in cassaforte FOTO

‘’Un altro step di crescita, siamo sulla strada giusta. Soprattutto perché abbiamo passato un momento in balia totale degli eventi. A me è piaciuto il Villa specie nel secondo tempo, con quelle condizioni del campo ti permettevano quello che ti permettevano, e contro una Union che è una buona squadra. Un bel passo in avanti…’’

E’ soddisfatto Daniele Massoni. La Virtus Villa batte la Union Novara (3-2) dopo che al 30’ del primo tempo la squadra era sotto di due gol. Poi la reazione che ha portato al pari già nel primo tempo (doppietta di Primatesta) e quindi alla vittoria col gol di Palfini. Così la premiata coppia Matteo-Matteo ha ridato gioia alla squadra ossolana che conferma il suo secondo posto dietro il Momo, già vincitore del campionato. Col Villa che per il vantaggio conquistato salterà il primo turno degli spareggi.

La partita era difficile, per il campo di Cosasca impregnato d’acqua e perché la Union aveva colpito con un uno-due che avrebbe mandato ko chiunque. Invece, presa per mano da un super Rossi a metà campo, la formazione biancoceleste ha ribaltato il risultato e colto la 19a vittoria in campionato, la 7a di fila.

Festeggia anche la Varzese. La vittoria a Cameri (2-0) – terza forza del campionato – non è cosa da poco. Tre punti d’oro (gol di Ciocca e Antongioli) che vogliono dire salvezza con 90 minuti di anticipo. Lipari sorride e si tiene stretta questa impresa che non è da cosa poco per la Varzese.

Torna al successo (3-2) il Fomarco, che non vinceva da fine gennaio. Il 3 a 2 a Vogogna dice che i biancoverdi non mollano. Il gol vittoria è arrivato al 92' e questo la dice lunga sulla voglia del Fomarco. Ora sono a 7 punti dalla Crevolese e devono necessariamente vincere domenica per cercare un posto per i play out. Lo scivolone interno del Vogogna è sintomo di un girone di ritorno da cancellare. La squadra, che aveva chiuso meritatamente in testa l’andata, ha gettato via molto dal bottino conquistato nella prima parte del torneo.

L’Ornavassese cede (1-2) a Cannobio ma i neri sono ormai salvi e l’obiettivo è stato raggiunto con soddisfazione in casa walser.

Male la Crevolese che perde a Borgolvezzaro (1-0), contro un’avversaria nella lotta play out. Il gol sconfitta arriva al 93' quando il pòari era ormai quasi certo. Il distacco tra le due squadre si è ridotto a 6 punti e domenica prossima sarà decisiva.