La Paracchini Expo Foma travolge la Cestistica e vola in finale FOTO

Fa festa la Paracchini Expo Foma, che sbanca il PalaRaccagni anche in gara quattro, vince la serie di semifinale 3-1 e vola in finale per la promozione in serie C, dove troverà, con il vantaggio del fattore campo, la Unisport Cavagnolo, che nell’altra sfida ha avuto la meglio su Cuneo per 3-1.

Netto il risultato, 51-82, con i granata che hanno resistito un quarto e mezzo prima di dover alzare bandiera bianca. Come nei primi tre appuntamenti si è giocato in un palazzetto esaurito: dopo un avvio in equilibrio, Omegna prova a mettere la testa avanti ma trova la pronta risposta dei padroni di casa che con una tripla di Carusi e due di Cerutti scappano sul 22-17 al primo riposo. La Fulgor si aggrappa a Picazio, ma la Cestistica dall'arco segna a raffica e al 12' è massimo vantaggio sul 28-19. Qui la partita però cambia radicalmente: Omegna alza il ritmo offensivo e costruisce un tremendo parziale di 22-4 per il 32-41 di metà gara. Dopo l’intervallo lungo ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa ma è nuovamente la Fulgor a colpire duramente con l’ennesimo parziale pesante (17-2) che di fatto chiude la gara. Nell’ultimo quarto non c’è più partita e Omegna gestisce fino al 51-82 finale. " Onore a chi ha vinto, ma bravi anche ai miei ragazzi per quello che hanno messo sul parquet in queste partite: hanno dato tutto- le parole di coach Trionfo. " Ci siamo guadagnati questa finale vincendo due volte in trasferta e dopo una stagione sempre in testa: siamo felici, ma adesso bisogna completare l'opera- cosi coach Lodetti