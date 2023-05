Giochi in Piemonte, Tronzano: "Non è tornato il far west, stop a installazione nuove slot già dal 31 dicembre 2021"

In Piemonte "non è tornato il far west e non tornerà, visto che il periodo per le reinstallazioni" degli apparecchi da gioco "è scaduto il 31 dicembre 2021". Lo chiarisce ad Agipronews l’assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, commentando la richiesta di alcune associazioni di abrogare l’attuale legge sul gioco, adottata dal centrodestra per modificare quella del 2016 della giunta Chiamparino.

"La legge del centrosinistra rischiava di favorire il gioco illegale e sommerso e aveva anche creato una disparità nell’ambito del gioco legale", ricorda Tronzano. L’obiettivo del centrodestra è stato "correggere queste anomalie, dando certezze alle imprese che avevano investito, pur intervenendo in modo serio nel contrasto alle ludopatie e nella prevenzione, che deve essere la parola chiave". Su questo tema, sottolinea, "a marzo la Regione ha lanciato una campagna di contrasto al gioco patologico, finanziata con 600mila euro, che prevede la realizzazione di materiale informativo, un sito internet e una linea telefonica dedicata, incontri nei Comuni e con le associazioni di tutela dei consumatori, attività di informazione e prevenzione nelle scuole". Per il futuro, comunque, "auspichiamo un intervento definitivo dello Stato, in modo da omogeneizzare la normativa su tutto il territorio nazionale", conclude Tronzano.