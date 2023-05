Si torna in campo domenica in Prima Categoria per i play out e i play off. Gli spareggi riguardano due formazioni ossolane: Virtus Villa e Crevolese.

Alle 15 di domenica 14 maggio giocherà la Crevolese che sul campo di via Edison a Crevoladossola affronterà il Comignago nello spareggio per evitare la retrocessione.

Salta il turno la Virtus Villa, ammessa agli spareggi per la promozione: i virtussini affronteranno in casa il 21 maggio la vincente di Cameri-Cannobiese.