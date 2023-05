Borse di studio in medicina dedicate a Ettore Tibaldi: il Comune cerca sponsor

Il Comune di Domodossola cerca sponsor per finanziare 5 borse di studio intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica dell'Ossola e medico.

La proposta pubblica è rivolta a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata. Le borse di studio saranno riservate a studenti universitari frequentanti nell’anno accademico 2022-23 il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 12 giugno 2023 alle ore 12.

L'avviso pubblico, comprensivo di schema di domanda (allegato A), è reperibile sul sito web del Comune di Domodossola.

Ettore Tibaldi, nato a Bornasco in provincia di Pavia, conseguì la laurea in medicina nel 1913. Fu tra i fondatori a Pavia della sezione locale “Italia Libera” le sue idee socialiste gli costarono nel 1926 la perdita della cattedra universitaria di Patologia a Pavia. Per la sua fede politica continuò ad essere angariato anche a Domodossola dove si era autoconfinato e dove in ogni caso divenne primario dell'ospedale San Biagio. Dopo la caduta di Mussolini, Tibaldi costituì con altri un comitato che, il 7 novembre del 1943, organizzò l'insurrezione operaia e partigiana di Villadossola. Riparato in Svizzera, Tibaldi rientrò in Italia durante i "quaranta giorni" della Repubblica dell'Ossola (9 settembre 1944 - 19 ottobre 1944), della quale fu presidente della Giunta provvisoria di Governo.

Dopo la Liberazione - reintegrato nel 1946 nell'insegnamento universitario - fu eletto nel 1948 sindaco di Domodossola. Senatore socialista nel 1953, riconfermato nelle due successive legislature, Tibaldi fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica e presidente della Federazione internazionale della Resistenza.