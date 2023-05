Fuori pericolo i 4 membri dell'equipaggio dell'elicottero precipitato

Non sarebbero gravi le condizioni dei 4 occupanti l'elicottero precipitato a Lugo in Romagna questa mattina. Si tratta di tre ossolani e una 47enne ligure, tutti dipendenti della Eliossola, la società ossolana del Gruppo Altair.

Si ipotizza che l''I-Dast sia caduto da un'altezza di 50/60 di metri (la quota di volo per le operazioni di monitoraggio delle linee elettriche ndr), ma al momento non si conoscono le cause che hanno causato l'incidente. Il tentativo di atterraggio di emergenza messo in atto da Roberta Santoni, 47enne ligure, pilota ed istruttore di volo dipendente della Eliossola, avrebbe evitato il peggio. Tra gli altri 3 membri dell'equipaggio, tutti ossolani, uno avrebbe riportato le ferite più gravi, ma da Eliossola, rassicurano sulle sue condizioni.

Tra loro anche Davide Barone, che era già sopravvissuto a un incidente di un altro elicottero, nel luglio 2014 in Provincia di Rieti. In quell’occasione erano morti il pilota e un istruttore: lui era stato l’unico sopravvissuto. Erano morti Angelo D'Angeli, 67 anni di Rieti, e Idelio Moro, 60 anni, il pilota da anni residente a Fondi.

"Auguri di pronta guarigione all'equipaggio dell' elicottero civile precipitato oggi nel pressi di Lugo di Romagna in operazioni connesse con l'emergenza alluvione. A loro e a tutti coloro che stanno operando, non senza rischi, per la collettività il nostro grazie”, così in un tweet nel pomeriggio il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un investigatore sul sito dell'incidente.