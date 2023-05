A settembre torna Campo Base Festival

Campo Base Festival torna in Val d'Ossola da venerdì 1 a domenica 3 settembre con una terza edizione ricca di appuntamenti.

La rassegna nasce nel cuore delle Alpi per investigare, con momenti di musica, talk di approfondimento e attività all'aria aperta, temi ambientali legati all'universo della montagna e ai suoi protagonisti. Una programmazione variegata, tra installazioni, spettacoli di danza e teatro, appuntamenti con scienziati, filosofi, sportivi, esploratori, attività sportive all’aria aperta, performance musicali e laboratori.

“Due i focus principali di quest’anno: habitat e comunità – conferma Nicola Giuliani, alla direzione di Campo Base Festival – Il primo è esplorato attraverso lo sguardo di artisti, scienziati, attivisti ambientali e architetti alla scoperta dei diversi approcci di vita sulla Terra nel regno vegetale e in quello animale e per conoscere quali sono le relazioni possibili fra specie diverse. Il tema della comunità, invece, viene investigato attraverso pratiche artistiche, spazi dedicati a riflessioni e momenti di convivialità che creeranno un sottile fil-rouge nel nostro calendario.

Abbiamo immaginato un festival ancora più accessibile rispetto alle edizioni precedenti – continua Nicola Giuliani – tanto dal punto di vista economico (la giornata di domenica è ad ingresso gratuito e le due serate di venerdì e sabato vengono proposte con prezzi popolari, 5 € per venerdì, 15 € per sabato), quanto dal punto di vista della programmazione, con un'offerta ancor più ricca nella giornata di domenica e un campeggio più grande e strutturato per accogliere la comunità temporanea di Campo Base. Infine, si consolida ulteriormente l’idea di un festival che fa tesoro di energie e collaborazioni con realtà e istituzioni come il Club AIpino Italiano, per la prima volta sostenitore della rassegna, il Parco Nazionale Val Grande, la Pro Loco di Montecrestese, la sezione CAI-SEO di Domodossola, Ossola Outdoor School, Ci sarà un bel clima e l’associazione Ossola Felix”.

Anche in questa terza edizione Campo Base Festival – che si avvale della consulenza di Alessandro Gogna ed è realizzato dalla Fondazione Tones on the Stones – investigherà i temi del rapporto tra uomo e natura, della cultura della montagna a ogni latitudine e delle emergenze ambientali contemporanee: pensatori, scienziati e protagonisti dello sport e dell’esplorazione si incontreranno in Val d'Ossola per condividere esperienze e stimolare riflessioni.

Progetti speciali, campeggio e installazioni

Non mancheranno i progetti speciali, come la riconferma di Fermento Cibo di Montagna, un percorso di gusto costruito con La Rampolina, ristorante sul lago Maggiore gestito con passione da Davide Minoletti e famiglia: obiettivo primario sarà creare un menù ad hoc ispirato a questo territorio incastonato tra laghi e monti, valorizzando i piatti della

tradizione, senza tralasciare la sperimentazione culinaria e sempre con un'attenzione specifica al rispetto dell’ambiente.

Novità dell'edizione 2023 di Campo Base Festival saranno gli Stati Generali del Clima: Tones Teatro Natura sarà quartier generale della prima assemblea, un'iniziativa collaborativa organizzata da “Ci sarà un bel clima” con l’obiettivo di creare una piattaforma di incontro e dialogo tra tutte le realtà dell’attivismo ambientale italiano, al fine di analizzare quanto fatto in passato e strutturare delle linee di azione incisive per il futuro.

Confermato il campeggio del Festival nei pressi di Tones Teatro Natura di Oira (Crevoladossola - VB), che ospiterà una comunità temporanea e sarà il naturale punto di partenza per esplorare il territorio della Val d’Ossola, assaporare la cultura locale, ammirare scorci ambientali ancora incontaminati, vivere le mille proposte outdoor. Installazioni d'impatto segnaleranno il territorio di Campo Base Festival: dal 23 agosto al 3 settembre il Campanile di Montecrestese, il più alto della Val d'Ossola, verrà impreziosito dall'installazione sonora e luminosa di Nicola Ratti. CIMA, questo il nome scelto dal musicista milanese, parte da una suggestione che si lega al mondo vegetale, dove la cima è il germoglio, la fioritura della pianta. Il suono della campana diventa così “soundmark” che caratterizza il luogo, la sua comunità, mentre la forma cava della struttura è un rimando alla connessione interno/esterno: luce e suono investigheranno così il tema del radicamento e dell'attingere dal suolo per rendere poi all'aria. L'installazione sarà attiva tutti i giorni dalle 21 alle 21.30 (inaugurazione mercoledì 23 agosto alle ore 20.30). Il progetto è realizzato con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Montecrestese.

Il programma di Campo Base Festival 2023

Venerdì 1 settembre alle 18.30 Campo Base Festival si aprirà al pubblico con un aperitivo di benvenuto e una tavola rotonda sui temi dell’ecologia, realizzata con Ci Sarà un bel Clima (collettivo nato nel 2020 con l'obiettivo di creare un coinvolgimento più ampio e inclusivo attorno alla causa climatica ed ecologica), un momento di approfondimento che

coinciderà con l'inaugurazione dell’assemblea degli Stati Generali del Clima. Delineare le linee guida di tutti coloro che, a vario titolo, agiscono nella galassia dell’attivismo ambientale, dare vita a una rete italiana per l’azione climatica e creare, infine, un documento che riunisca quanto l’attivismo italiano ha svolto fino ad oggi, determini quali sono i punti fondamentali per attuare la transizione in Italia, funga da proposta politica ed entri nel dibattito pubblico sul tema: questi gli obiettivi principali degli Stati Generali del Clima. A seguire negli spazi open air di Tones Teatro Natura, dalle 20.30, prima il benvenuto ufficiale alla terza edizione del Festival in compagnia di Alessandro e Elena Gogna, poi un momento di approfondimento con Fabrizio Manoni: assoluto protagonista delle montagne ossolane, guida alpina di professione, ha scalato e aperto diverse grandi vie sulle Alpi e non solo, dalla parete nord del Cervino in solitaria all’avventura sull’Everest, con il bivacco più alto nella storia dell’alpinismo. Alle 21.15 la prima serata di Campo Base Festival 2023 prosegue con David Bacci e CAI Eagle Team: un momento di dialogo, tra Alaska e Patagonia, alla ricerca di pareti inviolate sull’Himalaya e sulla parete sud del Denali. David Bacci fa parte del celebre gruppo alpinistico dei Ragni di Lecco e nel 2022 ha aperto una nuova via sul Cerro Torre. Attualmente è anche membro della giuria del progetto CAI Eagle Team, iniziativa pensata dall’alpinista Matteo Della Bordella insieme al Club Alpino Italiano, con l'obiettivo di trasmettere ai giovani tra i 18 e i 28 anni le conoscenze tecniche e il patrimonio culturale fondamentali per diventare interpreti dell’alpinismo moderno. Chiuderà la serata inaugurale, dalle 22.30, il dj set Oril & Alemaro. Lorenzo Mazza, in arte Oril, è dj stabile nel progetto #BACKTOTHEROOTS, Alessandro Marotta, AleMaro, è resident alla discoteca Tower Town di Vogogna (VB): batteristi di formazione, si avvicinano al mondo del djing con la musica EDM e tech-house, sono costantemente impegnati in produzioni originali e dal 2021 promuovono sul territorio eventi musicali innovativi.

Sabato 2 settembre alle 18.30 l'esploratore Franco Michieli sarà ospite a Tones Teatro Natura per presentare il suo ultimo libro "Per ritrovarti devi prima perderti. Guida tecnico-filosofica all'orientamento naturale” (Ediciclo), in cui racconta decenni di esplorazioni nei più differenti ambienti della Terra e offre le basi tecniche e filosofiche per far rinascere in noi uno sguardo esplorativo grazie all’orientamento naturale.

Il dopo cena sarà dedicato ad un incontro per la crescita della consapevolezza ambientale e dell'importanza delle risorse naturali, senza distogliere lo sguardo dalle mille emergenze contemporanee, tra inquinamento, siccità e spreco. A dialogare tra loro saranno Alex Bellini, esploratore con una spiccata attenzione all'ambiente, Sofia Farina, ricercatrice, meteorologa dell'Università di Trento e attivista per il clima e la montagna con Protect Our Winter e CIPRA e Sara Segantin, scrittrice, divulgatrice e attivista ambientale.

A chiudere la serata saranno le esibizioni di Venerus e Steve Pepe, per dare spazio alla convivialità e occasione per favorire il germogliare di una comunità temporanea. Andrea Venerus (1992), è talentuoso ed eclettico artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea: anima libera dalle etichette del genere, cantautore, polistrumentista e producer, sa unire sound soul e R&B all’elettronica, con uno stile unico e originalissimo, una perla del panorama contemporaneo.

Campo Base Festival termina domenica 3 settembre con una vera e propria festa, dalle 13 alle 18, nel piccolo villaggio rinato di Ghesc (che sarà adornato dai pani del desiderio realizzati durante i giorni del festival con l’artista Italia Turba), con degustazione di vini, cibo e musica. Barbarella e Savoy-Hard accompagneranno l’intero pomeriggio con un movimentato dj set back to back.

Tones Teatro Natura, dopo aver accolto tra giugno e agosto gli spettacolari eventi organizzati dalla Fondazione Tones on the Stones, aprirà dunque le proprie virtuali porte di pietra ad un pubblico nuovo, pronto a vivere esperienze 100% naturali. Campo Base Festival sarà una vera e propria palestra a cielo aperto per gli sport, le idee di montagna e la consapevolezza ambientale.

