‘’La viabilità delle periferie è distrutta mentre abbiamo interruzioni di collegamento con molte frazioni, alcune delle quali hanno anche mille abitanti. Purtroppo il problema sono le tante frane che hanno interrotto i collegamenti. Stiamo lavorando sodo perché per 3-4 giorni è stato impossibile intervenire. Il maltempo ha picchiato duro’’.

Chi parla al telefono è Monica Rossi, sindaco di Mercato Saraceno, la cittadina di 7 mila abitanti che è gemellata con Villadossola. Si trova nella valle del Savio, nell’entroterra appenninico di Cesena. L’abbiamo contattata stamani per sapere come é la situazione dopo l’alluvione che ha fatto danni ingenti in gran parte della Romagna. Mercato Saraceno, come altre località, è in ginocchio.

‘’I danni sono ingenti – afferma il sindaco - . Ora abbiamo ridato luce e acqua alle frazioni isolate, ma dobbiamo anche rifornirle di generi alimentari anche con l’elicottero, perché i collegamento sono interrotti per le frane. Questa alluvione ha cambiato la geografia del nostro territorio che è di 100 chilometri quadrati. Abbiamo dovuto evacuare anche una sessantina di persone per un’esondazione ma il guaio sono le frane: sono talmente tante che facciamo fatica a contarle’’.

Nei giorni scorsi il gruppo di minoranza Uniti per Villa aveva sollecitato l’amministrazione comunale ad attivarsi per aiutare Mercato saraceno.

‘’Sì ho ricevuto una telefonata da Villadossola, il vostro sindaco mi ha contattata’’ dice Monica Rossi.