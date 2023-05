Varzese addio, Lipari verso l'Ornavassese

Gianni Lipari lascia la Varzese: dovrebbe approdare all’Ornavassese. Dopo diversi anni sulla panchina divedrina, l’allenatore di Domodossola sarà il tecnico dei neri, che quest’anno si erano stai affidati a Ochetti. Che aveva portato a casa una annata tranquilla, con la salvezza raggiunta prima dell'ultima di campionato

Lipari, dopo la salvezza raggiunta con la Varzese, prenderà in mano l’Ornavassese che quest’anno ha deciso di rinforzarsi per puntare a fare un buon campionato, mettendo nell’obiettivo i play off. Un progetto che dovrebbe vedere l’arrivo in maglia nera anche di due importanti pedine come Oddini e Fovanna, che arrivano dal Vogogna.