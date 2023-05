La programmazione del cinema corso

Fast and furious X

Fast X, film diretto da Louis Leterrier, è il decimo capitolo della saga che vede Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura, a bordo delle loro auto velocissime. Dopo averne passate tante e aver sconfitto con sagacia e grande coraggio ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti. Riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato a distruggere la famiglia, facendo fuori componete dopo componente.

Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Dopo aver trascorso gli ultimi dodici anni a mettere su un piano, ora Dante è tornato per vendicarsi: una famiglia per una famiglia. Toretto e i suoi alleati viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide, pur di fermare Dante. Dom, però, non immagina che l'obiettivo finale del folle piano del figlio di Reyes non è lui, ma suo figlio di 8 anni.

La sirenetta

La Sirenetta, film diretto da Rob Marshall, è la trasposizione in live-action del classico d'animazione Disney del 1989 e ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. Racconta la storia di una sirena di nome Ariel (Halle Bailey), dotata di una bellissima e melodiosa voce. La ragazza è figlia più giovane di Re Tritone (Javier Bardem), nonché la più ribelle; infatti è incantata dal mondo terrestre e nutre un forte desiderio di scoprire cosa c'è al di là dell'acqua. Questa sua voglia di conoscenza della vita in superficie aumenta quando, durante una delle sue esplorazioni, si imbatte in un principe, Eric (Jonah Hauer-King), da cui rimane completamente affascinata.

Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di realizzare il suo sogno e di conquistare il suo amato. È così che la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane. La possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, però, metterà in pericolo la vita della stessa Ariel e la corona di suo padre.

Fa parte del cast del film anche Daveed Diggs, che presta la voce a Sebastian, il granchio.

