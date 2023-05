Chef Bartolucci alla grande festa gastronomica organizzata da Gennaro Esposito

La Festa a Vico Equense (NA), la kermesse dedicata alla gastronomia che celebra valori, cultura e luoghi, ideata dallo chef pluri stellato Gennaro Esposito, avrà luogo da domenica 11 giugno a martedì 13 e vedrà la partecipazione di grandi chef nazionali e internazionali.

Anche Giorgio Bartolucci, chef stellato ossolano titolare di Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola parteciperà all’evento portando un po’ della nostra terra in Campania presentandola sotto forma di piatti unici che valorizzano la cultura gastronomica locale abbinata alla sua grande creatività. “A questa manifestazione sono molto legato. Ho partecipato per la prima volta nel 2015 come chef emergente e mi ha portato fortuna. L’anno successivo, dopo aver ottenuto la stella Michelin - anche grazie ai consigli di Gennaro Esposito -, ho partecipato tra gli chef stellati. È una festa molto coinvolgente perché crea connessioni, legami e soprattutto è fonte di ispirazione e insegnamento. Chef Esposito è una persona che sa dispensare consigli per il bene e la crescita del singolo, ci tiene davvero al fatto che ognuno trovi la sua strada e la percorra sostenuto da un po’ tutto il panorama gastronomico italiano.”

Questo evento culinario ha come obiettivo quello di elogiare e promuovere la cultura culinaria del Bel Paese e del mondo intero, riunendo i più grandi interpreti di tradizioni del sapore dalle origini antichissime che vivono ancora oggi grazie alla loro capacità di renderli attuali e senza confini. La Festa a Vico celebra quest’anno vent’anni dalla prima edizione, quando lo chef Gennaro Esposito decide di celebrare la sua terra sposando una lodevole causa benefica, ovvero quella di aiutare Fondazioni, Onlus e Associazioni che ogni giorno lavorano assiduamente per sostenere cause importanti, dalla Fondazione Umberto Veronesi, alla lotta al tumore al seno alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono e altre. Tutti i partecipanti, degustando prodotti e piatti tipici, potranno scoprire i segreti delle tradizioni e vivere esperienze memorabili.