La comunità energetica divide maggioranza e minoranza

La comunità energetica è stato uno degli argomenti che ha diviso maggioranza e minoranza nel primo consiglio comunale dopo il voto di metà maggio.

Ad accendere la polemica è stato ancora una volta l’assessore Maurizio Romeggio che ha parlato della comunità energetica, proposta che la lista Ferrari aveva lanciato in campagna elettorale dopo un incontro con i dirigenti del Gruppo Beltrame. Ipotesi, quella della comunità, che per Mauro Ferrari, oggi capogruppo di minoranza, avrebbe permesso di far risparmiare il 30-35 per cento sulle bollette ai villadossolesi.

Ma per Romeggio ciò ‘’non è possibile’’ tanto che ‘’il dottor Alberto Beltrame ci ha scritto che tutto è frutto di un fraintendimento’’. Smentita che Ferrari però non ha mai ricevuto dopo il colloquio con Beltrame, che però si sarebbe premurato di scriverlo all’amministrazione comunale.

Il gruppo Beltrame com’è noto sta realizzando un mega parco fotovoltaico nell’area Sisma, di sua proprietà, che garantirà loro ingenti guadagni. Progetto che si realizzerà sulla vasta area industriuale dismessa, dove una volta sorgeva lo stabilimento. Fabbrica, ce era divenuta Siderscal, che il gruppo vicentino ha accompagnato alla chiusura.

Ma tornando alla comunità energetica, secondo Romeggio ‘’con un progetto privato per i villadossolesi i risparmi in bolletta sarebbero di pochi centesimi’’. Poi però afferma che l'amministrazione sta pensando a due parchi fotovoltaici per la città.

‘’Intanto l’incontro mi era stato chiesto da Beltrame – rimarca Ferrari – , ma realizzare una comunità energetica non è impossibile. L’esempio arriva dai comuni del Pinerolese che hanno realizzato una comunità allargate, garantendo ricadute positive per il 35 per cento alla popolazione’’.