Un convegno per celebrare i 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani

A cent'anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, le scuole domesi a lui intitolate, unitamente a tutto il Primo circolo didattico, organizzano un convegno per riflettere sull'attuale ruolo della scuola partendo dall'esperienza di Barbiana.

Sabato dalle 9 alle 12.30 è in programma “I care! Mi sta a cuore”. L’eredità pedagogica di Don Milani. Celebrazioni a cento anni dalla nascita”. Nell’aula magna dell’Istituto Marconi Galletti sarà ricordata la figura del sacerdote docente, scrittore ed educatore cattolico.

“Abbiamo voluto celebrare la ricorrenza con tante attività che culminano con un convegno – spiega la dirigente Patrizia Taglianetti – allo scopo di stimolare una profonda riflessione ed interpretazione in chiave moderna, del metodo educativo didattico del sacerdote, tracciando un parallelismo tra la metodologia inclusiva della scuola di Barbiana e le nuove istanze delle generazioni attuali, riflettendo su come il pensiero del pedagogista abbia ancora spazio, nella complessità della nostra società. Insegnanti si alterneranno per affermare la modernità del pensiero pedagogico del priore, maestro , uomo di fede che visse tra gli ultimi. Verrà effettuata a tale proposito la presentazione di un testo collettivo prodotto dagli alunni delle Milani, una guida turistica della città”.

Don Milani esercitò la sua figura di sacerdote presso la scuola di Barbiana nella chiesa di Sant’Andrea, per aiutare ed istruire i ragazzi delle classi più povere e disagiate. Il programma della giornata al Marconi Galletti prevede alle ore 9 l’accoglienza e il saluto da parte della dirigente del Primo Circolo Patrizia Taglianetti.

Il convegno è organizzato con il patrocinio del Comune di Domodossola e dell’Anpe Piemonte, Associazione Nazionale Pedagogisti italiani. Apriranno gli interventi delle insegnanti Caterina Brunelli e Sabrina Spadone della primaria Don Milani, dal tema “Un’esperienza di scrittura collettiva”. A seguire: “Sortirne insieme”: la scuola di Barbiana come stella polare della scuola italiana, a cura di Simone Consegnati, coordinatore e formatore di “Tuttoscuola” e docente universitario Lumsa -Roma. Il terzo intervento è dedicato a “L’esperienza di Barbiana”, a cura di Paolo Usellini, Dirigente Scolastico Istituto Sacro Cuore di Novara e Presidente regionale di Anpe (Associazione pedagogisti italiani). Infine, “Don Milani, prete tra obbedienza e profezia” a cura di don Andrea Mosca, parroco di Pernate. Al termine degli interventi dei relatori, sarà consegnata la guida turistica “Domodossola, la città dei bambini” alle autorità presenti.