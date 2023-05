Ufficio delle Dogane, una realtà al servzio del territorio del Vco

Piaggio Valmara, Iselle, la stazione di Domodossola, lo scalo Domo 2, più i controlli a ridosso delle frontiere. E’ questa l’attività più rilevante ma anche più visibile dell’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola. Uno dei pochissimi uffici territoriali che con la nascita della Provincia ha mantenuto la direzione in Ossola.

‘’Coordiniamo l’attività a protezione di cittadini, imprese e territorio, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando fenomeni criminosi quali contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci’’ spiega Giuseppe Angelini, da tre anni direttore della sede provinciale di via Marzabotto a Domodossola, che ‘guida’ l’attività di un organico composto da una quarantina di persone.

In tema di dogane, spiega il direttore, ‘’l’attività di presidio e controllo su viaggiatori e merci garantisce anche la semplificazione delle procedure agli operatori economici altamente affidabili, nelle operazioni e nei regimi doganali, svolgendo funzioni di vigilanza e controllo della riscossione dei tributi doganali’’.

Ma l’attività della dogane riguarda anche il settore delle accise.

Dice Angelini: ‘’Adm governa l’applicazione della normative nazionale e dell’Unione sulle accise di prodotti energetici, sul gas naturale, sui prodotti alcolici e sull’energia elettrica, alle imposte di consumo sugli oli lubrificanti e alla tassazione sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi si azoto. Ma preside anche alle procedure connesse all’accertamento e alla riscossione delle imposte che gravano su tali prodotti e garantisce l’attività di vigilanza e controllo sulla produzione, sulla detenzione e sulla loro circolazione’’.

Va ricordato che Agenzia delle dogane ha anche suoi laboratori chimici che svolgono ricerca e analisi merceologica nella sfera dell’import ed export, delle produzioni industriali per l’applicazione esatta delle tariffe doganali e delle imposte di fabbricazione, nonché nell’analisi per soggetti privati in regime di mercato e in collaborazione con le forze dell’ordine.

Intanto per martedì 30 maggio l’Ufficio delle Dogane del Vco ha organizzato un seminario per illustrare le agevolazioni fiscali destinate alle aziende nei settori del gas naturale ed energia elettrica. Il seminario, gratuito, è in programma alle 14:30 nell'ex cappella Mellerio a Domodossola.