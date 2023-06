“Per la giunta nessuna problematica alla Riss ma il procedimento ispettivo è ancora in corso”

“In seguito alla recente conferenza stampa tenuta dalla maggioranza durante la quale si è parlato delle visite ispettive svolte presso la RISS di Premosello-Chiovenda, abbiamo richiesto copia del verbale redatto dalla commissione di vigilanza Strutture Socio sanitarie e socio educative. In data odierna ci è stato risposto da Asl Vco che il procedimento ispettivo, avviato in seguito a nostra formale richiesta 'non è ancora concluso'.

Ci chiediamo dunque in base a quale criterio il Sindaco e l'assessore Macchi (Responsabile del Servizio RISS) possano aver fatto le comunicazioni rese agli organi di stampa in merito alla situazione della RISS che , a detta dei medesimi è priva di problematiche particolari, posto che il procedimento ispettivo è ancora in corso?

L'assessore Macchi (che è anche Responsabile del Servizio RISS) ed il Sindaco sono in grado di dichiarare pubblicamente, eventualmente anche a mezzo stampa, che in questi mesi la struttura non ha avuto problemi di alcun tipo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto gestionale e di erogazione dei servizi agli ospiti?”.

Così in una nota agli organi d'informazione il capogruppo di minoranza Andrea Monti.