Il domese Luigi Donati sarà ordinato sacerdote a Novara

C'è anche il domese Luigi Donati tra i diaconi che sabato 10 giugno alle 10, saranno ordinati sacerdoti. La celebrazione sarà presieduta sal vescovo Franco Giulio Brambilla nella cattedrale di Novara.

Luigi Donati è originario della parrocchia del Sacro Cuore di Calice e ha maturato la sua vocazione nell’oratorio e nella parrocchia dei Santi Gervaso Protaso. L'11 giugno alle 15.30 nella chiesa Collegiata celebrerà la sua prima messa. Per chi volesse partecipare alle celebrazioni a Novara la parrocchia di Domodossola organizza un pullman con partenza alle 7 da via Romita. Per prenotazioni occorre contattare l'ufficio parrocchiale.

La parrocchia di Domodossola regalerà a don Luigi una casula che indosserà per la prima messa in Collegiata, la parrocchia invita chi vuole partecipare al dono a rivolgersi sempre all'ufficio parrocchiale. Anche la parrocchia di Villadossola organizza un pullman per partecipare all'ordinazione di Luigi Donati il 10 giugno, per prenotazioni contattare Andrea 340-2229447.