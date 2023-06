Il presidente Cirio in visita all'asilo di Piedimulera FOTO

I bambini che sventolano le bandierine, cantano l’inno di Mameli e gridano ‘’benvenuto presidente’’. Così è stato accolto a Piedimulera il presidente della Regione, Alberto Cirio.

Una visita che dura poco più di tre quarti d’ora quella programmata all’Asilo ‘Molteni ‘di Piedimulera. Una visita lampo dopo l’inaugurazione dell’auditorium di Omegna. Cirio è arrivato accompagnato dal consigliere regionale Alberto Preioni e dal sindaco Alessandro Lana, contento per ‘'la prima volta di un presidente della Regione in paese’’. Presenti anche Chiara e Serafino, figli dell'indimenticato Gino Molteni, a cui la struttura è intitolata

Cirio ha trovato l’asilo addobbato a festa con maestre e scolari schierati in cortile, sia quelli dell’asilo che delle primarie. ''Sono un po' commosso'' ha detto ricordando che la madre è stata un'insegnante.

Nessun contatto con i giornalisti ma solo con la piccola redazione della ‘Gazzetta di Cimamulera’’, un gruppetto di piccoli alunni con i quali ha scambiato domande e risposte. Poi, con Lana e Preioni, si è seduto ai banchi per una breve merenda prima di ripartire veloce in auto per Torino.

Sui problemi del Vco, sanità compresa, nessun accenno.