Al via il progetto di promozione turistica del Comune di Baceno

Baceno mira a migliorare la promozione turistica e ha scelto di creare per il turista una serie di strumenti digitali per orientarsi al meglio nell'organizzazione di una vacanza o anche solo di una visita in giornata nella località antigoriana, nelle sue frazioni o negli alpeggi tra le cime della vallata ossolana.

Nasce così, per volontà dell'amministrazione comunale guidata da Andrea Vicini , il nuovo sito www.visitbaceno.it e i canali social (Facebook e Instagram) collegati.

Luoghi virtuali per presentare al visitatore le eccellenze e le peculiarità del territorio: dalle perle culturali – su tutte le monumentale Chiesa di San Gaudenzio – a quelle naturalistiche come il Parco Naturale dell'Alpe Devero, senza dimenticare le piccole località, gli eventi organizzati nel corso dell'anno e le mille opportunità di attività outdoor estive ed invernali.

"Abbiamo realizzato il nuovo sito visitbaceno.it come guida e supporto per tutti i turisti che frequentano i nostri luoghi – dichiara il Sindaco di Baceno, Andrea Vicini – Questo nuovo portale è il frutto di un lavoro di squadra guidato da validi professionisti della comunicazione e che ha visto coinvolti i consiglieri Marika Dattrino ed Elena Beltrami, per la parte di ricerca e scelta dei testi, Paolo Sartori, per il materiale fotografico, e Martina Signorini. A VisitBaceno saranno collegati anche i due nuovi canali social, la pagina FB e il profilo IG, che invitiamo tutti a seguire e sui quali pubblicheremo le novità e le informazioni relative agli eventi in programma a Baceno e dintorni. www.visitbaceno.it avrà anche una versione in lingua a vantaggio dei visitatori stranieri".

Il progetto è accompagnato anche da un nuovo logo, realizzato da Michele Anderlini, che affiancherà tutta la comunicazione visiva della destinazione turistica: protagonista principale è la Chiesa di San Gaudenzio, simbolo indiscusso di Baceno, incorniciata dalle montagne della Valle Antigorio, paradiso per gli escursionisti di ogni età.

Il portale www.visitbaceno.it, che è al momento online con una cinquantina di pagine, è una vera e propria guida turistica digitale al servizio di tutti i turisti, ma anche degli abitanti del territorio o dei numerosi villeggianti che frequentano la Valle Antigorio in ogni stagione dell'anno.

Sito web: www.visitbaceno.it

FB: www.facebook.com/visitbaceno

IG: www.instagram.com/visitbaceno