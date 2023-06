Centenario della Ferrovia Vigezzina, Villette protagonista con una mostra

Una mostra tutta al femminile quella inaugurata sabato a Villette. Il Museo Ca’ di Feman di Villette ospita infatti “Donne, Madonne e treno”, un’esposizione dedicata al legame fra donna e spiritualità, che si ricollega alla figura della Madonna di Re e si sviluppa in quattro sezioni per descrivere il ruolo della donna nella vita di un tempo, in ambito devozionale e nella quotidianità, senza tralasciare temi quali l’emigrazione e il viaggio.

Non è un caso che sia stata allestita proprio al museo etnografico villettese (struttura che è anche oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione, progettati dall’architetto vigezzino, Elena Bonardi).

All’inaugurazione sono intervenuti anche i vertici della Ferrovia Vigezzina e della Fondazione Comunitaria del Vco (rappresentata dal presidente Maurizio De Paoli e dalla segretaria Federica Corda) e diversi amministratori vigezzini.

“E’ una mostra dedicata alla devozione popolare e come questo aspetto entrava nella vita delle persone, incentrata soprattutto sulla donna” ha spiegato Monica Balassi, sindaco di Villette. L'esposizione rientra nel calendario degli festeggiamenti per il centenario della Ferrovia Vigezzina Centovalli: “L’intento è quello di coinvolgere tutto il territorio e quindi siamo orgogliosi di coinvolgere anche i paesi più piccoli, come Villette, che in questo caso ha un ruolo da protagonista nei festeggiamenti del centenario” ha evidenziato il direttore della Ferrovia Vigezzina, Matteo Corti.