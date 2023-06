A Domobianca365 la seconda edizione del Mountain Sound Festival

Sabato 24 Giugno 2023 dalle 15.00 a Domobianca365 torna l'atteso Mountain Sound Festival.

"Poco meno di un anno fa Mountain Sound Festival festeggiava il suo primo compleanno tra le montagne. C'è stato tempo per guardarsi indietro e ricordare il passato ma, ora più che mai, è il tempo di tornare a guardare avanti" si legge nella presentazione della seconda edizione del fortunato festival che la scorsa estate ha richiamato tantissimi appassionati a Domobianca365.



"Così, cavalcando l'onda supersonica di endorfine scatenata dal caloroso riscontro dello scorso anno, MSF si riconferma alla sua seconda edizione.

Ancora una volta per una giornata in nome della musica, nello splendido palcoscenico naturale delle valli Ossolane" spiegano gli organizzatori.



"Ancora una volta con una line-up che svaria tra psychedelia, kraut-rock, shoegaze, post-punk, sperimentazioni elettroniche e qualsiasi altra accidica variazione alternativa possiate immaginare. La montagna torna a suonare come mai ha fatto prima!".

La notte del festival sarà possibile usufruire del servizio di free camping sul luogo dell'evento fino ad esaurimento posti.



Questo il programma della manifestazione:



15:00 Apertura cancelli

15:00 – 17:00 Fabio Mod / Walter /Too Little Time /Jeans Tonico (Dj set)

17:00 – 17:45 Clustersun (Live)

18:15 – 19:00 Dead Miranda (Live)

19:30 – 19:50 20 Minutes (Live)

20:15 – 21:00 Giöbia (Live)

21:30 – 22:15 Anor Londo (AV Live set)

22:45 – 23:30 Throw Down Bones (Live)

00:00 – 01:00 The KVB (Live)

01:15 – 03:00 E L A (Dj set)