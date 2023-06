E' morto Geo Gervasoni, grande appassionato di musica

E’ morto a Villadossola Geo Gervasoni, di 91 anni. Abitava in via Marino ed era conosciutissimo in città. Era uno di tanti fratelli e sorelle di una famiglia che aveva messo le radici al Rogolo, allora – anni Cinquanta e Sessanta - uno dei rioni più popolosi di un paese che stava uscendo dalla guerra.

Fratello, tra l’altro di Silvio ed Elio, che per anni hanno vestito la maglia della Virtus Villa.

Geo era un grande appassionato di musica e per anni aveva fatto parte di alcuni complessi che nel dopoguerra avevano animato la feste, le balere e molti momenti di ritrovo. Un villadossolese d’altri tempi, che lascia un buon ricordo di sé.

Lo piangono la moglie Amelia, i figli Patrizia e Claudio e la sorella Carla. I funerali lunedì alle 15 a Cristo Risorto a Villadossola.