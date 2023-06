'Narratori delle montagne', il nuovo libro di Alberto Paleari per Monterosa edizioni

“Camminare e raccontare, raccontare e camminare. Il nuovo libro di Alberto Paleari “narratori delle montagne” è un romanzo che racconta la vita attraverso i luoghi che cambiano e i luoghi attraverso la vita che scorre. Un cammino, potremmo dire, nei luoghi del cuore e delle lettere dove a far da guida ai passi sono gli scrittori che quei luoghi li hanno vissuti, li hanno scelti come teatro delle loro opere, li hanno descritti in modo tale da far venir voglia di prendere e andare a vederli. Dalle colline del Lago maggiore per arrivare alle severe valli svizzere Bavona e Maggia, lontane dagli eccessi del turismo” spiega Monterosa Edizioni.

Che prosegue: “Ma è proprio tra boschi e dalle colline del Lago Maggiore che si terrà la prima presentazione del libro. Qui è dove riecheggiano le voci di Mario Soldati, Piero Chiara e soprattutto del meno noto Gianfranco Lazzaro, “scrittore di umili origini e autodidatta, di Baveno” il quale “degli scrittori del Mottarone è il più narratore perché la sua scrittura è la più epica, quella che più assomiglia all’oralità, col suo incespicare, con l’uso di riprendere più volte il verbo o un pezzo della frase”.

Di questi scrittori e di questi luoghi parleremo sabato 24 giugno alle 10,30 con l’autore, nel corso di una presentazione nei luoghi descritti dal libro. Il punto di ritrovo sarà il parcheggio di via Don Amiotti a Carpugnino (VB). Da lì si salirà insieme per mulattiere fino a Stropino e poi al bosco di Calogna, che attraverseremo fino alla radura dell’Oratorio di San Paolo. Qui dopo un pranzo al sacco si terrà la presentazione del libro, mentre il ritorno a Carpugnino avverrà via Magognino (per una passeggiata di circa 3 ore).

Per desidera un tragitto più breve (15 min circa) è possibile partire direttamente dal centro di Calogna (presso la chiesa parrocchiale) e prendere la mulattiera per Magognino. Un centinaio di metri dopo il ponticello sul rio San Paolo bisogna scendere a destra e raggiungere così la radura dell’Oratorio di San Paolo dove si terrà la presentazione. Per chi è attento alla sostenibilità negli spostamenti suggeriamo di raggiungere Stresa in treno e, dalla stazione, salire a San Paolo di Calogna a piedi per il Sentiero dei castagni (h 1,45).

Per informazioni: monterosaedizioni@gmail.com”.

Per vivere Alberto Paleari ha fatto il commerciante di vini e la guida alpina. Tra le principali opere narrative i romanzi: “Kerguelen” (1989), “La casa della contessa” (1993), “Ci sfiorava il soffio delle valanghe” (2003), “Il giorno dell’astragalo” (2007). Per MonteRosa edizioni ha scritto sei guide delle montagne ossolane che sono anche racconto di storie vissute e descrizione di luoghi dimenticati, tra queste, con E. Ferrari, “Ossola quota 3000, 75 cime da scoprire”. Seguono per lo stesso editore il romanzo autobiografico “Le montagne e il profumo del mosto” (2015); i 3900 delle Alpi (2016) con E. Ferrari e M. Volken; il romanzo “L’angelo che scese a piedi dal Monte Rosa” (2016); “Verso la montagna sacra” (2017) ; “L’attraversamento invernale delle Alpi” (2017); “La finestrella delle anime” (2020) ; “Sul confine” (2021); “Una breve estate” (2022) . Nel 2018 per Hoepli ha scritto L’altro lato del Paradiso. Dal 2019 non fa più la guida alpina, cammina nei boschi intorno a casa e continua a scrivere.