Badulerio, risolte le criticità che erano state segnalate in consiglio comunale

Soddisfazione da parte del consigliere comunale, Claudio Miceli. Nel giro di pochi giorni il rappresentante del Pd ha visto risolte quasi tutte le criticità presenti nel rione Badulerio, criticità segnalate al comune attraverso un'interpellanza nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 15 giugno.

Miceli avevi lamentato il fatto che il pannello del cartellone per le affisioni del comune avesse bisogno di manutenzione; il pannello è stato sostuito da poco con uno nuovo in lamiera. Un'altra segnalazione riguardava il parco giochi. Aveva rimarcato come “da qualche mese fosse chiuso perchè alcuni giochi non erano sicuri. Per questo raccogliendo le istanze degli abitanti del Badulerio abbiamo segnalato il fatto al comune”. Il parco giochi è ora accessibile.

Era stata segnalata dal Pd anche la mancanza di una pensilina alla fermata dello scuolabius. L'assessore Falciola ha però risposto che il ripristino della pensilina avverrà dopo l'appalto ad una società esterna del servizio di trasporto scolastico e sarà funzionale alla loro richiesta per quanto riguarda l'ubicazione.