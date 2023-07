Conto alla rovescia per la Brevettola Skyrace

Macchina organizzativa al lavoro già da tempo per la Val Brevettola Skyrace. Gara di corsa in montagna che si sviluppa su un tracciato di 21 km per 1860 metri di dislivello. Praticamente un giro ad anello nella selvaggia alta val Brevettola.

La gara si correrà il 23 luglio sui sentieri alle spalle di Montescheno, paese dove risiedevano Meme e Dado, due ragazzi del paese antronese scomparsi alcuni anni fa in montagna.

‘’Dado e Meme ci mancano e mancano a tutti. Qualcuno ci chiedeva se Val Brevettola Skyrace sarebbe stato un evento singolo o avrebbe avuto una continuazione. Non avevamo dubbi. Il senso del ricordo, per noi, è mantenerlo nel tempo. Trovare il modo per valorizzare le passioni dei due ragazzi e l’energia che sempre ci hanno trasmesso era il nostro obiettivo. Ora abbiamo capito qual è la strada: non ci resta che proseguirla insieme’’ scrivono gli organizzatori sil sito della Val Brevettola Skyrace.

Si parte dalla piazza di Montescheno, a quota 702 metri. Per salire ai 1977 metri dell’alpe Ogaggia, dove si assegna il Gran Premio della Montagna. Poi la discesa ai 1653m dell’alpe Vauzone. E nuova salita, molto ripida, che riporta in alta quota: il passo di Arnigo, definita la “cima Coppi” della gara, 2000 metri d’altezza. Quindi un saliscendi sino al passo di Sauderae la lunga discesa per rientrare a Montescheno.