Iniziano oggi i tre giorni di celebrazioni del gruppo alpini di Calice, che organizza la tradizionale festa a Gabi Valle.

Questa sera si darà il via alla grigliata alle 18 e successivamente si ballerà il liscio con i Vicini di casa. Domani mattina ci sarà la messa in memoria di tutti i caduti, mentre in serata si potrà ballare con la band Arcobaleno. Lunedì ancora possibilità di cenare all'area feste di Calice accompagnati dalla musica dei Canone inverso.