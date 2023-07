A Night at the Opera: l’attesissima serata di Tones Teatro Natura

Sabato 15 luglio va in scena uno degli eventi più attesi della manifestazione Tones Arte Natura. Con la scenografia naturale della ex Cava Roncini di Oira, torna l’appuntamento con la grande musica classica: "A Night at the Opera". Uno spettacolo multimediale nel quale prendono vita le più famose e iconiche arie d’opera della storia, che si intrecciano con spettacolari scenografie e con le coreografie di danza acrobatica per un’esperienza unica.

Protagonista della serata è l’Orchestra A. Vivaldi diretta dalla maestra Manuela Ranno, che si esibisce in musiche di Vivaldi, Haendel, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Puccini, Dvorak, Delibes, Mascagni e Strauss. Ad eseguire le arie alcuni grandi nomi della lirica: i soprani Maddalena Calderoni e Solomia Lukyanets, il mezzosoprano Sofio Janelidze, il tenore Davide Ryu, il controtenore Ettore Agati e il basso Davide Procaccini. La loro musica si unisce alle scenografie immersive realizzate da Stefano Di Buduo e alle coreogradie della Compagnia di Danza Aerea e Acrobatica ResExtensa.

Appuntamento dunque per sabato 15 luglio all’ex cava di Oira (Crevoladossola). In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a domenica 16 luglio e se il maltempo persiste i biglietti saranno rimborsati.