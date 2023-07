''Siamo preoccupati per le condizioni in cui versa il patrimonio immobiliare Atc''

Stimato Presidente ATC,

le sue affermazioni del 30.05.2023 in risposta alle preoccupazioni espresse dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa durante il Consiglio Comunale del 24.05.2023 in merito allo stato di manutenzione e conservazione degli appartamenti del Villaggio Sisma, hanno suscitato alcune reazioni. Lei affermava : "... Il consigliere Mauro Ferrari dimostra purtroppo di non conoscere affatto la situazione del Villaggio Sisma. Le manutenzioni, come peraltro evidenziato dagli stessi tecnici comunali nel corso di un recente sopralluogo...vengono eseguite regolarmente in base alle segnalazioni che ci giungono...".

A tali argomentazioni seguivano una lettera del signor Giuseppe d'Amelio e una considerazione comparsa su facebook del signor Renato Zaretti. Il signor d'Amelio scriveva : "Venga a fare un giro con me e le farò vedere che c'è bisogno di interventi di manutenzione...Gli elenco le cose che non sono mai state fatte oppure situazioni di disagio...". Il signor Zaretti affermava : "E no signor presidente si sbaglia, probabilmente i suoi collaboratori territoriali la informano male... ho telefonato al call center ben sette volte per chiedere l'intervento di manutenzione che tuttora non ha avuto risposta...un giorno che pioveva, l'acqua penetra dal tetto anche sulle travi portanti... penetra nel sottoscala e cade vicino al contatore della luce...".

Al Signor d'Amelio lei risponde aprendo le sue argomentazioni con un atteggiamento che le fa onore. Lei afferma :" ...l'ente che presiedo è naturalmente in grado di accettare qualsivoglia critica...". Quindi dopo aver illustrato le sue ragioni in maniera circostanziata, conclude la sua risposta scrivendo : " Infine, ritenuta assai grave l'affermazione "molte persone non reclamano e Atc sa che è perché hanno paura di subire delle conseguenze", l'ente si riserva di agire in giudizio nelle sedi competenti per la tutela della propria immagine".

Quest'ultima affermazione appare in contrasto con la precedente volta all'accettazione di valutazioni critiche. A tal proposito, per competenza istituzionale il Gruppo Consiliare Uniti per Villa ha inoltrato, in data 21.06.2023, un'interrogazione al Sindaco chiedendo al medesimo di richiederLe, nella sua qualità di Presidente ATC : "...quali intendimenti ATC ritiene di attivare per "la tutela della propria immagine"; ed altresì nei confronti di chi, organizzazioni, persone o inquilini, si ipotizza di agire «in giudizio.". A tale interrogazione il Sindaco ha risposto, in data 26.06.2023 :"...si comunica che l'Amministrazione Comunale non può intervenire in materie che non risultano di competenza del Comune...".

Dopo la noiosa cronistoria sopra riportata, ci si permette (ancorché dubbiosi sulla competenza istituzionale, in quanto l'iterlocutore con ATC si ritiene debba essere il Sindaco), di sottoporLe alcune fotografie (scattate il 10.07.2023 al Villaggio Sisma ed altre del PEEP) che intendono suffragare le preoccupazioni del Consigliere Mauro Ferrari, tacciato di "non conoscere affatto la si-tuazione del Villaggio Sisma".

Veda, Presidente, non si tratta di "cavalcare l'idea populista" delle condizioni in cui vivono gli inquilini, ma di evidenziare la notevole preoccupazione in cui versa il patrimonio immobiliare, di cui Lei è il diretto responsabile. Recenti interventi di ATC nel Verbano hanno deposto positivamente verso una condizione economico/finanzia-ria che è stata da sempre ritenuta preoccupante.

Probabilmente un "piano strategico" di intervento coinvolge anche il patrimonio immobiliare di Villadossola. Quello che manca, o di cui non si è opportunamente a conoscenza (siamo ignoranti !), è una costante informazione oltre che riferita alla situazione economica di ATC, anche verso interventi che abbiano a cuore il patrimonio immobiliare di Villadossola e, di conseguenza, il benessere degli inquilini. Infine, ci consenta, di reiterare il cruccio per l'avvisaglia contenuta nella "chiusa" della sua lettera di risposta al signor d'Amelio che lascia turbati e perplessi.

Grazie per la sua cortese attenzione.

Per il Gruppo Consiliare Uniti per Villa

Mauro Ferrari