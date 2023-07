"Il presidente di Atc nella sua risposta ha perso una grande occasione "

Egregio Presidente,

mi ha sorpreso la sua risposta piccata e malevola nei confronti del sottoscritto che, mi permetto di ricordarle, non rappresenta se stesso, ma fa parte di un gruppo Consiliare. La sua risposta per converso è totalmente riferita al sottoscritto. Prima di elencare alcune brevi considerazioni mi permetta di rammentarLe due apoftegmi che mi sono tornati alla mente leggendo le sue argomentazioni. Il primo è del giudice Giovanni Falcone : “Quando capiranno di non poterti né eguagliare né superare, cominceranno a sporcarti.” Il secondo è del “Marchese del Grillo”: “Io sono io e voi nun siete un c...”. Lei ribadisce un concetto che le è molto caro : “Ferrari... il suo intento polemico è ormai evidente, così come - glielo confermo oggi più che mai - la scarsa conoscenza sia dell’ente che presiedo sia del patrimonio immobiliare statale dislocato in quel di Villa”.

L’ “intento polemico” proprio non lo comprendo. Quando si esprime una preoccupazione rispetto al patrimonio immobiliare statale si è polemici ? No: si è preoccupati ! Anzi si vuole condividere una preoccupazione con Lei, Presidente ! In merito alla scarsa conoscenza dell’ente e del patrimonio immobiliare, mi vedo costretto a doverLe raccontare qualcosa della mia esperienza professionale. Ho avuto la fortuna di rapportarmi con ATC, con Presidenti, Direttori e Tecnici ben prima che Lei fosse nominato a questo incarico. Alcuni se ne sono andati, altri sono pensionati, altri sono passati a “miglior vita” ed alcuni ancora operano all’interno dell’ Agenzia ( come adesso si chiama): di tutti conservo ricordi e stima. Tra l’altro, per lavoro, ho avuto il privilegio di collaborare in alcune procedure relative ad ATC di altri ambiti territoriali piemontesi: Nizza Monferrato, Nichelino, Moncalieri... Ma non solo.

L’ex Assessore Regionale, Augusto Ferrari, mi aveva coinvolto fattivamente sulle ipotesi progettuali connesse alle azioni da definire proprio sul Villaggio Sisma. In tali occasioni mi ero rapportato anche con i funzionari e dirigenti regionali del settore. Il processo progettuale si era interrotto allorquando l’Assessore Regionale, Ferrari (di cui non sono parente !), non era stato rieletto... come capita a Consiglieri, Sindaci e Presidenti. Mantenga pure l’opinione di “incompetente” che ha su di me, ma qualcosina ritengo di conoscerla... Una sua affermazione, mi consenta, la ritengo estremamente infamante .” ... anziché farsi guidare da uno spirito distruttivo , si sarebbe risparmiato questa lettera e la tesi preconcetta che vi è sottesa : lo Stato non funziona.”

Ho servito lo Stato, in diversi ambiti della Pubblica Amministrazione, per 38 anni ! Mi sono battuto sempre e in ogni contesto per privilegiare ed affermare la priorità dello Stato sulle scelte e gli interessi particolari e personali, talora pagandone le conseguenze! Ho collaborato con Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali : di Destra, di Centro Destra, di Centro Sinistra, di Sinistra e mai nessuno mi ha accusato di non porre al primo posto gli interessi dello Stato, compresi tutti i Prefetti con i quali mi sono rapportato. Mi corre l’obbligo di complimentarmi con Lei per aver ricucito, in brevissimo tempo, la collaborazione con l’Amministrazione Toscani (“...Comune di Villadossola coi quali collaboriamo fattivamente”...lei scrive). Veda, durante un incontro pubblico alla Scuola Materna del Villaggio Sisma in data 5 aprile 2023,( poco più di tre mesi fa...) il Sindaco ha usato “parole forti” ( sto usando un eufemismo...) nei confronti di ATC, ero presente e qualcuno le aveva anche registrate. In merito al suggerimento che Lei mi propone circa l’inopportunità di scrivere interrogazionei al Sindaco, le rammento che prerogativa di un Consigliere Comunale, eletto e non nominato, è il farsi parte diligente proprio per verificare come siano attuate le scelte dell’Amministrazione, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ciascuno, con la ricerca prioritaria del bene comune, unitamente all’adeguato utilizzo delle risorse. Forse che un Consigliere Comunale deve solo passivamente accettare quello che viene proposto?

E se quello che viene attuato contrasta con il bene dello Stato ? Deve essere sempre acquiescente avallando scelte che la Magistratura potrebbe sanzionare ? Poichè Lei si permette di darmi consigli su come devo svolgere il mio compito di Consigliere, mi permetto anch’io di suggerirLe una risposta ( se per cortesia istituzionale la si riteneva opportuna...) alla lettera inviataLe dal Gruppo Consiliare UNITI PER VILLA : ” Egregi Consiglieri della Lista UNITI PER VILLA, prendo atto delle preoccupazioni da voi espresse in relazione al patrimonio immobiliare di ATC. Sarà mia premura informare le SS.LL. circa le volontà operative che l’Agenzia, che mi onoro di rappresentare, vorrà mettere in atto in merito al patrimonio immobiliare di Villadossola. Resta inteso che richiederò la collaborazione di tutti perché il confronto è fondamentale in questa delicata materia. E’ inutile che io ribadisca le difficoltà in cui si dibatte l’ATC sia a livello economico/finanziario sia operativo. Per tale ragione chiedo la disponibilità di tutti. Grazie per la sensibilità dimostrata”. Purtroppo le argomentazioni contenute nella risposta da Lei inviata richiamano il secondo apoftegma rammentato all’inizio di questa lettera. Dica pure che sono un incompetente, ma - politicamente - ritengo che Lei abbia perso un’importante occasione.

Mauro Ferrari

Gruppo Consiliare UNITI PER VILLA

Villadossola