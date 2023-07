''Il Vco non vuole l'ospedale unico, l'ha detto alle ultime elezioni regionali''

Non si è fatta attendere la risposta di Mattia Corbetta a Luigi Songa, che lo aveva criticato apertamente per il suo voto contrario sull'ordine del giorno presentato dal gruppo Omegna Sul Serio sull'ospedale unico.

"Era sufficiente venire in consiglio comunale per ascoltare le motivazioni del voto contrario all'ordine del giorno sull'ospedale unico, peraltro le medesime già presenti nel programma elettorale del centrodestra. A differenza di VCO Tricolore, il cui programma scarno e risicato non parlava di sanità e di ospedali, quello del centrodestra indicava chiaramente la volontà di sostenere la linea della ristrutturazione dei due ospedali.

Quindi il voto è stato coerente col mandato degli elettori alle ultime elezioni amministrative: non comprendo lo stupore di Songa, che in questi attacchi pretestuosi mi ricorda un po' quella sinistra, priva di valori e contenuti, che non perde mai occasione per attaccare gli esponenti del centrodestra su qualsiasi tema, solo per principio o per voglia di apparire" così Corbetta motiva la sua posizione.

"Ho sostenuto l'Ospedale Unico in passato, è cosa nota, ma in politica bisogna saper analizzare la realtà: la popolazione del VCO non lo vuole (lo ha chiaramente espresso col voto proprio alle ultime regionali) e il territorio non è in grado di trovare un punto comune di incontro per la sua realizzazione. Ornavasso è stata l'ultima opportunità, ma nemmeno Reschigna (promotore del progetto) ha avuto il coraggio di far partire i lavori nel 2019, forse per le elezioni di Verbania in concomitanza con le regionali. Il risultato è che oggi il VCO è nuovamente spaccato. Abbiamo quindi di fronte due scelte, ovvero approfittare delle risorse stanziate dalla Regione e ristrutturare gli ospedali di Verbania e Domodossola, oppure insistere su un sogno irrealizzabile e rinunciare ai duecento milioni di euro da destinare alle strutture esistenti. Aggiungo poi che il mantenimento dei due ospedali è anche l'unica possibilità per garantire la permanenza del Centro Ortopedico di Quadrante, che difficilmente avrebbe un futuro con la nascita di un nuovo ospedale. Infine, l'ordine del giorno andava in contrasto con la posizione di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte che, unitamente al centrodestra, ha portato avanti la linea della ristrutturazione dei due ospedali" conclude Corbetta.