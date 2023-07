Incidente stradale sulla statale 337 a Druogno: scontro frontale tra due auto

Incidente stradale lungo la statale 337 a Druogno, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell'albergo Stella Alpina nel centro del paese.

Fortunatamente non si registrano gravi feriti. A prestare i primi soccorsi agli occupanti, alcuni passanti, tra cui un volontario della Croce Rossa e dei Vigilio del fuoco che si trovava a passare di li.



Disagi per il traffico che è stato deviato nella zona della Colonia sia per chi arrivava da Domo, sia per chi doveva lasciare la valle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Maria Maggiore, i carabinieri di Domodossola e Santa Maria Maggiore, un'ambulanza della valle e un'unità medicalizzata.