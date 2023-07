La Uil contro la direzione genrale: "Nel 2023 aumenterà il disavanzo dell'Asl Vco"

A tutti i lavori di terra (Domodossola) e di lago (Omegna e Verbania).

Questa direzione generale non appagata di aver chiuso il bilancio consuntivo del 2022 con circa 25 milioni di euro di deficit e aver comunque incassato i soldi per aver raggiunto gli obiettivi della Regione (contenti loro, che hanno amministratori che gli fanno perdere denaro e lo premiano pure, contenti tutti) per il 2023 vuole fare meglio , aumentare ancora di piu' il disavanzo.

La prova di questo impegno ci e' stata fornita con la d libera n. 501 del 26/06/2023 che esternalizza alcuni servizi amministrativi e tra questi, anche il Cup di Verbania.

La Uil Fpl immediamente ha chiesto un incontro urgenza e con il direttore generale per capire quali siano le motivazioni per l'estenalizzazione del Cup visto che l'organico del personale attualmente e' interamente coperto da dipendenti Asl.

Naturalmente, ma la cosa non ci meraviglia affatto, non siamo stati convocati e il direttore generale ci ha spiegato, che tutte le oo.ss. erano state informate della decisione il 31 agosto 2022 per ovviare "alle criticita' lamentate dagli utenti".

Scusate, ma cosa c'entra il Cup se molte liste di attesa hanno tempi biblici?

Cosa c'entra il Cup se e' costretto a rispondere ai cittadini che le liste di attesa per eseguire una colonscopia sono chiuse fino al giugno 2024 e saranno disponibili per nuove prenotazioni solo da quella data?

La regione Piemonte, la sua direzione della sanita' e l' assessore Icardi cosa aspettano per prendere provvedimenti contro questo tipo di gestione dell'Asl Vco?