Inaugurata la Stanza Snoezelen: un'esperienza sensoriale unica

Domenica 9 luglio è stata inaugurata la stanza Snoezelen presso la sede di ANGSA VCO. Progetto realizzato grazie all’impegno e alla passione di Graziella Caruso (socio fondatore di ANGSA VCO), dalla mamma Sonya (presidente dell’associazione nazionale genitori persone con autismo), mamma Lisa, Alessia e Simona e all'aiuto prezioso dell'associazione "Una Goccia nel Mare", che nei mesi scorsi aveva promosso una campagna di raccolta fondi proprio per questa iniziativa.

“Siamo davvero felici e soddisfatti di essere riusciti a realizzare la stanza Snoezelen presso la nostra sede – commenta Graziella Caruso – ci abbiamo messo tanta determinazione e impegno, sempre mossi dal desiderio di offrire ai bambini affetti da autismo un luogo speciale, dove possano sentirsi accolti e comprendere il mondo attraverso i sensi perché ogni bambino merita di essere seguito e stimolato nel migliore dei modi. Desideriamo ringraziare l'associazione "Una Goccia nel Mare" e la Presidente Simona Specht, perché anche grazie al suo contributo è stato possibile realizzare questo progetto straordinario che ha reso felici molti bambini e famiglie”.

La stanza Snoezelen è un ambiente multisensoriale progettato per il benessere prodotto dalla stimolazione controllata dei cinque sensi al fine di sviluppare la percezione di coloro che manifestano disturbi neurocomportamentali. Uno spazio molto importante per le persone affette da autismo, soprattutto per i bimbi e i ragazzi, poiché proprio grazie alle sue caratteristiche e agli stimoli sensoriali, permette di “calmare” e ristabilire l’equilibrio psicoemotivo quando le persone entrano in uno stato di agitazione o manifestano comportamenti problematici a causa di una sovrastimolazione esterna e un eccessivo carico di tensione.

“Questa stanza rappresenta un vero e proprio paradiso per i sensi – continua la presidente Sonya Dell’Oro - un luogo magico dove ogni bambino può scoprire un mondo di stimoli e sensazioni. Le luci, i colori, i suoni, gli odori, le vibrazioni, tutto è stato studiato nei minimi dettagli per offrire un'esperienza sensoriale completa e coinvolgente. Grazie al corso mirato che gli educatori Federica Caballo, Chiara Ferin, Caterina Caiazza, Roberta Calzaretta, Tommaso Fusaro e Melania Zaccheo hanno seguito con impegno e dedizione, sono in grado di accogliere i bambini autistici nella stanza sensoriale e di attivare i loro sensi in modo appropriato in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di suscitare grande interesse e curiosità”.

Un ulteriore servizio importante offerto da ANGSA VCO, che sarà di grande aiuto soprattutto per i bambini che ancora non sono in grado di controllare le proprie emozioni, e che qui troveranno uno spazio e un’esperienza adatta al raggiungimento del benessere psicofisico.