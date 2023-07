A Ossola Guitar Festival il duo slovacco Harvanová- Brüllová

Una curiosa commistione di violino e chitarra: è questo ciò che ci aspetta nel nuovo appuntamento di Ossola Guitar Festival, la manifestazione musicale dell’estate che porta la grande musica in tutta la nostra provincia.

Il quarto concerto della stagione 2023 vede protagonista il duo di musiciste formato dalla violinista Lucia Harvanová e dalla chitarrista Miriam Rodriguez Brüllová. Entrambe slovacche, diplomate al Conservatorio di Bratislava, le due artiste eseguono un programma ricco e articolato, con musiche di Niccolò Paganini, Pablo de Sarasate, Fritz Kreisler. l’appuntamento è fissato per domenica 23 luglio, a partire dalle ore 21.00, presso il Santuario del Boden di Ornavasso.

Come di consueto, Ossola Guitar Festival consiglia un itinerario per esplorare il territorio circostante alle location di ogni concerto. Per la quarta data della stagione, si consiglia un’escursione al Forte di Bara di Ornavasso, tra la Punta di Migiandone e Candoglia, dove si trovano i poli militari che costituiscono la celebre Linea Cadorna.