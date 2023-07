Nextones, un weekend di musica elettronica in cava

Tones Teatro Natura torna in scena nel fine settimana tra il 20 e il 23 luglio con un evento speciale e diverso dal solito: si tratta di Nextones, un festival internazionale di musica, arti audiovisive, performance, show audio-video e dj set, a cui prendono parte alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale e artistico contemporaneo.

Si parte giovedì 20 luglio con uno spettacolo di Hatis Noit, un’artista e cantante giapponese trapiantata a Londra, che con la sua musica unisce suoni tradizionali, operistici, pop e gagaku (una performance di canto e ballo della tradizione giapponese). La performance è in programma alle 17.30 nella cornice unica degli Orridi di Uriezzo.

Venerdì 21 luglio il programma ha inizio la mattina con l’evento “Hiking con Rayon Vert” con pranzo al Rifugio Monte Zeus di Premia. Dalle 12 alle 19 presso il Next Camp (ai piedi di Tones Teatro Natura ad Oira) la diretta di Radio Banda Larga, mentre alle 20 è il turno della Gang of Ducks Soundsystem. Quest’ultima è una piattaforma multidisciplinare di Torino, che celebra i suoi primi dieci anni con due dj set nella ex cava di Oira. Alle 21 la performance del coreografo e ballerino svedese Pontus Lidberg, seguita a partire dalle 22 da tre eventi di musica elettronica con Holy Tongue, Stenny e Courtesy.

Ricco programma anche per sabato 22 luglio: dalle 12 alle 19 ancora una volta spazio a Radio Banda Larga, mentre alle 20 torna la Gang of Ducks. A seguire, a partire dalle 21.30, via alla musica con le performance di Katatonic Silentio & Lorem, Lorenzo Senni, VTSS e infine Richie Hawtin.

Nextones si conclude domenica 23 luglio con un dj set di TBA in programma dalle 12 alle 19 nel parco di Villa Caselli a Masera.