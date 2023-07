Pirates of Rock Festival: Malesco alza il volume per la decima edizione

Dieci ore di musica dal vivo senza interruzioni, cibo e divertimento: sono queste le premesse per la decima edizione del Pirates of Rock Festival, in scena sabato 22 luglio nella Pineta Loana di Malesco. A partire dalle 17.00, la Val Vigezzo si trasforma nella capitale del rock con un festival musicale in grado però di spaziare in numerosi generi: dal punk al rock ‘n’ roll, dall’indie alla musica elettronica, passando per il metal anni ’80 e ’90. La manifestazione raccoglie in tutto sei band, un solista e un dj set, dando spazio ad artisti locali ma anche provenienti da fuori regione, sia emergenti che affermati. Ad aprire il Pirates of Rock 2023 sono i The Oterhs Band, giovanissima cover band ossolana. Si continua poi a giocare in casa con gli Yellow Fish e la loro interpretazione punk di brani inediti e hit del momento. Si continua con i This Ages Hated, band che ha appena pubblicato il proprio primo EP con sonorità groove, metal e stoner anni ’80 e ’90. Sarà poi il turno del cantautore Diego Potron, che con la sua chitarra porta in scena una performance di blues e folk. Direttamente da Mantova arrivano i Bee Bee Sea, freschi del successo del loro ultimo album, che raccontano la propria storia con la musica punk e rock. Spazio poi ai Tijuana Horror Club, band swing punk di Brescia che vanta già tre album all’attivo. Per chiudere i Rock’n’Roll Kamikazes, che hanno già girato l’Europa con la loro musica. Al termine delle esibizioni un dj set a cura del percussionista e dj Isaac_M al fianco del vigezzino Dj_Pes.

La Pineta Loana di Malesco, in occasione del Pirates of Rock, offre anche un’area ristoro: sarà presente un food truck, un’area bar e un chiosco dedicato alla birra.