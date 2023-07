Un sabato beneficio con Ossola Events

Ossola Events è pronta a dare il via a una serata di festa allo stadio Felino e Franco Poscio di Villadossola. Sabato 22 alle 18:00 un aperitivo offerto in collaborazione con il locale Tu di Amarena di Villadossola. Un buffet ricco di gustose pizze e focacce, il tutto accompagnato da tanta musica. L'ingresso sarà completamente gratuito.

La serata vedrá una serie di performance mmusicai con i dj più della zona: Oril, Garro e Mella, Ale Maro in compagnia degli Special Guest Con Family Members, fino a una chiusura con Late.

Quindi una sorpresa culinaria. In collaborazione con il Burger Si di Villadossola sarà allestita un'area food che offrirà una selezione di hamburger, dai classici ai più audaci, per soddisfare anche i palati più esigenti.

"Lo Stadio Felino e Franco Poscio dicono gli organizzatori- è stato scelto come cornice di questa celebrazione per la sua area recintata e la sicurezza che offre. La presenza di numerosi parcheggi nelle vicinanze renderà l'accesso facile e comodo per tutti i partecipanti. Ossola Events. Il ricavato della manifestazione andrà al Corpo Volontari Soccorso di Villadossola per la realizzazione della nuova sede".