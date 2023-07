Domani a Domobianca365 il Campionato Italiano di Rimbalzello

Torna a Domobianca365, il Campionato Italiano di Rimbalzello, il gioco di abilità che consiste nel far rimbalzare un sasso piatto sul pelo dell’acqua il più lontano possibile in un campo gara delimitato da boe. L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di infrangere il record di 90 m, registrato lo scorso anno sulle acque di questo specchio d’acqua dal campione italiano Stefano Bonetta. La partecipazione è aperta a tutti. La gara prevede due manches: la prima inizierà verso le 11 e vedrà i partecipanti alternarsi su una piattaforma appositamente realizzata per i lanci e mettersi alla prova per qualificarsi con cinque tiri. Nella seconda manche, alle ore 15 i dieci migliori classificati disputeranno la finale. In palio, oltre al titolo di Campione Italiano di Rimbalzello ci saranno tanti premi in attrezzature sportive, ingressi gratuiti al Parco Avventura di Domobianca e un abbonamento stagionale per la prossima stagione invernale. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 10. Il costo di 5 euro consente di partecipare alle qualifiche con 5 lanci. Solo per gli iscritti, abbinato all’iscrizione è possibile acquistare il ticket - di sola salita - della seggiovia al prezzo scontato di 5 euro.

Ma non è tutto. Domobianca365 vuole mettere alla prova tutti gli appassionati di calcio amatoriale con una sfida tutta in salita: alle ore 11 si disputerà il torneo di Alpine Football sul versante della montagna e, quindi, su un campo da gioco con una significativa pendenza che renderà tutto molto più sfidante e divertente. Le modalità di svolgimento delle partite seguiranno quelle del calcio a 5 amatoriale con partite da 20 minuti divisi in due tempi da 10 minuti ciascuno. Le squadre devono essere composte da almeno 6 giocatori. Premi per i vincitori e per le squadre che si presenteranno con i nomi e le divise più goliardiche.

Per chi vorrà mettere alla prova le propria abilità di destrezza, mira e concentrazione domenica 23 luglio ci sarà anche la possibilità di praticare il Tiro con l’arco e confrontarsi con una tra discipline più antiche e inclusive, grazie alla presenza di due istruttori della Compagnia Arcieri di Novegro. Il lago di Casalavera sarà terreno di gioco anche di avvincenti sfide di Badminton, organizzate in collaborazione con il Club Badminton Milano.

Le occasioni per praticare sport all’aperto non finiscono qui: dall’incantevole lago di Casalavera sarà possibile raggiungere a piedi il punto più alto e panoramico: la cima del Moncucco. In alternativa si potrà riprendere il sentiero escursionistico che riporta alla partenza della seggiovia, addentrandosi nel bosco di larici o percorre gli altri sentieri dedicati agli appassionati di trekking. E ancora, tante possibilità per fare splendide passeggiate in bicicletta, disponibili a noleggio. I più audaci potranno mettere alle prova le proprie abilità in sella alla mountain bike con i salti e le discese adrenaliniche del Bike park.

Anche in questo week end tante proposte per il divertimento dei più piccoli. Imperdibile la tappa al Parco Avventura, per passeggiare sospesi in aria tra magnifici boschi di larici e lanciarsi in volo, in totale sicurezza, da un tronco all’altro sulla zip line. Presente nel parco anche un percorso adatto ai più piccoli, composto da 15 passaggi: qui anche i bambini dai quattro anni in su potranno restare sospesi nel vuoto, ma con un’altezza sempre a portata di genitore. I più piccoli potranno correre, arrampicarsi e divertirsi anche al Kinder park, il parco giochi gratuito, situato a pochi passi dal parcheggio e dal bar principale, il Lusebar, attrezzato con altalene, scivoli, un percorso sensoriale kneipp, una parete di arrampicata e un nuovo tappeto gonfiabile.