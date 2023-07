In un mese 5 morti sulle strade del Canton Vallese

In un mese cinque morti sulle strade del Vallese. Le vittime sono state tre motociclisti, un ciclista e un automobilista. Mentre altri due motociclisti a due ruote hanno riportato ferite gravi nell'Alto Vallese. Lo rimarca il quotidiano Le Nouvelliste che cita i dati forniti dalla Polizia cantonale vallesana.

‘’Se prendiamo in considerazione anche le automobili, nel 2022, dieci persone sono morte per incidenti stradali in Vallese: ora in poco meno di un mese, dall'inizio dell'estate, si sono registrati cinque morti sulle strade del Vallese’’ scrive Le Nouvelliste.

Che riporta le dichiarazioni del presidente della Federazione motorizzata del Vallese, Alain Torrenté secondo il quale ‘’non c’è una spiegazione per questa particolare situazione, poiché le circostanze esatte degli incidenti mortali non sono ancora note’’.