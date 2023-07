Maltempo, Ferrovie Nord: «Ritardi medi di un'ora, cancellazioni e limitazioni su tutta la rete»

«Alle 13.45 circa di oggi, a causa della fortissima ondata di maltempo che colpito la zona di Saronno, la sala operativa di FerrovieNord ha temporaneamente perso la connettività con i posti periferici e non era più in grado di avere il controllo sulla circolazione del “ramo Milano” che è stata fortemente rallentata per l'applicazione delle procedure di gestione della circolazione in “regime degradato”.

Grazie all’attivazione immediata dei sistemi di backup e di ripristino, dopo circa 15 minuti si sono ripristinate le prime tratte in "disaster recovery". Dopo 90 minuti, il sistema è tornato a funzionare per intero. La circolazione dei treni sulla rete FerrovieNord sta subendo ritardi medi di 60 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il personale di FerrovieNord continuerà nelle prossime ore a monitorare costantemente la situazione per garantire la funzionalità dei sistemi».