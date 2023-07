Con Casacomune e Cai esplorazioni e dialoghi all'Alpe Devero

Dal 31 agosto al 3 settembre, avrà luogo l'entusiasmante iniziativa "MontagnAmbiente", organizzata da Casacomune in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano). Durante questi giorni, i partecipanti potranno immergersi in emozionanti camminate alla scoperta dell'Alpe Devero, un incantevole parco naturale situato nelle Aree Protette dell'Ossola.

Le mattine saranno dedicate al trekking guidato da esperti del Cai e dai carabinieri forestali di Baceno, per esplorare le bellezze naturali dell'area. Nel pomeriggio, si terranno incontri e dialoghi stimolanti per riflettere sulle trasformazioni in atto nelle zone di montagna. Si discuteranno problemi e opportunità, con l'obiettivo di creare una sorta di laboratorio in rifugio per pensare a strategie atte a migliorare la vita e il benessere nelle aree montane.

Se desiderate partecipare a questa avventura e contribuire ai dialoghi sulla sostenibilità e la valorizzazione delle montagne, potete ottenere ulteriori informazioni al numero 342 3850062 o inviando un'e-mail a casa comune.laudatoqui@gmail.com. Per ulteriori dettagli, visitate il sito web www.casacomuneaps.org. Un'opportunità imperdibile per esplorare, conoscere e condividere il fascino delle montagne.